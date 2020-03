Kazne do godinu dana za osobe koje se ne pridržavaju kućne izolacije

Obustava rada škola, fakulteta, vrtića – preventivne su mjere poduzete u Tuzlanskom kantonu zbog opasnosti od korona virusa. Jedna od osnovnih mjera prevencije jeste kućna izolacija za osobe koje dolaze iz područja gdje su zabilježeni slučajevi zaraze virusom. Zakonom o zaštiti osoba od širenja zaraznih bolesti, jasno su propisane i kazne za neodgovorne građane. Uskoro slijede provjere na terenu.

”Nepridržavanje ovih mjera podliježe Zakonu koji kaže: Svaka osoba koja omogućava širenje zaraze, može biti kažnjena do godinu dana zatvora. Radi se o krivičnom djelu! Ukoliko to radi iz nehata može biti kažnjena zatvorom do šest mjeseci ili novčano. Ovo je propušteno da se radi u Italiji” – rekla je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK.

A ukoliko građani primijete da se njihov komšija, poznanik ili prijatelj ne pridržava mjera kućne izolacije potrebno je da odmah obavijesti nadležne, poručuje ministrica. Ukoliko se nastavi trend ne pridržavanja mjera iz ministarstva kažu da će biti prinuđeni tražiti asistenciju MUP-a TK čiji službenici će u narednom periodu kontrolisati osobe kojima su izrečene mjere kućne izolacije.

”Od dana kad vam je izdato rješenje o kućnoj izolaciji vi trebate biti u vašem stanu, kući … izolirani i odvojeni od najbližih. Hrana vam se dostavlja u prostoriju, jedete je iz posebno određenih pribora koji neće drugi koristiti. U toalet idete sa maskom, a nakon toga ide dezinfekcija. Sve je ovo zbog sprečavanja širenja virusa na vaše najmilije” – dodaje ministrica Čolić.

U Tuzlanskom kantonu je do sada testirano 17 osoba i njihovi nalazi su bili negativni na korona virus, kazali su iz Zavoda za javno zdravstvo TK. S druge strane iz Zavoda upozoravaju na opasnost odlaska u ugostiteljske objekte, naročito u objekte gdje se konzumira nargila.

”Ovdje moram podcrtati opasnost od korištenja nargile kao sredstva koje se koristi u prenosu kapljičnih infekcija, a radi se o bolesti koja se prenosi kapljičnim putem,” – rekla je Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK.

Više od 300 telefonskih poziva građana zabilježeno je jučer, kaže direktorica Zavoda za javno zdravstvo – to je najbolji pokazatelj u kojoj mjeri se građani ne pridržavaju kućne izolacije, ali i kako je trenutno prisutna panika među građanima. Stoga je, zaključuju iz Kriznog štaba TK, važno da se svako ponaša odgovorno kako prema sebi tako i prema društvu. (RTV SLON)