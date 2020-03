Zbog sprečavanja širenja koronavirusa, na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine pojačana je kontrola putnika i robe, ali trenutno nema dužih zadržavanja. Svi međunarodni granični prelazi sa Srbijom i Hrvatskom su u funkciji. Od sinoć su od strane Granične policije Crne Gore zatvoreni međunarodni prelazi Hum-Šćepan Polje i Vitine-Šule.

Na GP Brčko-Gunja ne mogu saobraćati autobusi i teretna vozila, dok je GP Deleuša-Vraćenovići zbog radova zatvoren za saobraćaj.

Polusatne obustave saobraćaja zbog sanacionih radova na snazi su od 07 do 16 sati na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Ugarak. Iza 16 sati na ovoj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Obustava saobraćaja zbog sanacionih radova na snazi je i na putnom pravcu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (dionica Crna Rijeka-Bjelajce) od 09 do 15 sati.

Zbog izvođenja radova na sanaciji tunela Balkana na magistralnom putu Mrkonjić Grad- Jajce, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati saobraćat će se jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na svim dionicama savjetujemo opreznu vožnju i podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.