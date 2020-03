Nakon smrti porodilje iz Srebrenika direktor UKC-u Tuzla najavio velike promjene

Nakon smrt porodilje na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, direktor Vahid Jusufović danas je najavio velike promjene na Ginekološko-akušerskoj klinici (GAK), rekavši da je posljednji tragični događaj samo vrh ledenog brijega i kulminacija problema koji traju decenijama, piše Faktor.ba. Povodom smrti 20-godišnje porodilje Belme Isić na GAK-u, pored Jusufovića, oglasio se i predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović, kao predstavnik osnivača UKC-a, te ministrica zdravstva TK Dajana Čolić. ‘Neko je zakazao na UKC-u Tuzla. Tražimo formiranje radne grupe koja će ispitati kompletan slučaj, ali i ostale slučajeve kojih je ranije bilo. Želimo ohrabriti sve one koji imaju bilo kakve informacije da istupe, sve u cilju raščišćavanja i preispitivanja rada klinike. Pozivam građane koji su imali naprijatnosti, slobodno neka dođu u Skupštinu ili Upravu UKC-a, bez obzira na to kada je to bilo, mi ćemo se potruditi da dođe do određenih mjera, a sve u cilju da preduprijedimo nove posljedice’ – rekao je danas Žarko Vujović.

Direktor Jusufović rekao je da je GAK svake godine bio na naslovnim stranicama i udarna vijest u medijima. ‘Bilo je dolazaka policije, tuča, međusobnih optužbi i na to treba staviti tačku. Prvi ljudi UKC-a moraju snositi odgovornost i ja kao vršilac dužnosti spreman sam da prihvatim svoj dio’ – rekao je dr. Jusufović. Načelnica GAK-a trenutno je prof. dr. Dženita Ljuca, a direktor Jusufović je rekao da je pored njega kao direktora kompletne ustanove, najodgovornija načelnica klinike.

Nakon što smo jučer imali prijavu incidentne situacije, formirali smo stručni tim od pet ljudi, na čelu kojega je ginekolog, izvrstan stručnjak i univerzitetski profesor. U timu su još ljekari specijalisti i pravnik. Svoje izjave dalo je 20 aktera, koji imaju informacije o smrti porodilje, odnosno bili su uključeni u taj slučaj tokom četiri dana koliko je preminula žena boravila na GAK-u. Dakle, to su ljudi koji su bili dežurni, odnosno članovi dežurnih ekipa te članovi operativnog tima. Stručni tim će u petak do kraja radnog vremena dati svoje mišljenje, nakon kojega ćemo poduzeti daljnje mjere’ – rekao je direktor UKC-a. On je dodao da je inspektor MUP-a TK jučer bio na UKC-u te je izuzeo dokumentaciju, koja će biti dostavljena Tužilaštvu TK. Također je rekao da je nakon obavljene obdukcije, dostavljen preliminarni nalaz u kojem je utvrđen uzrok smrti, ali nije otkrio o čemu se radi. U Tužilaštvu TK danas je rečeno da su dobili izuzetu dokumentaciju s UKC-a, ali da preliminarni nalaz obdukcije još nije stigao. Ministarica zdravstva TK Dajana Čolić rekla je danas da je ovo ministarstvo tražilo i dobilo osnovne informacije o ovom slučaju te je pozvala sve, koji su na bilo koji način bili zakinuti ili imali posljedice po zdravlje zbog nepažnje ljekara, da se jave i pismeno dostave svoje pritužbe, koje će biti povod za poduzimanje određenih mjera. Porodilja iz Srebrenika Belma Isić imala je nepunih 20 godina, a prije smrti rodila je zdravog dječaka. Ona je preminula u ponedjeljak, a utorak ujutro ovaj slučaj prijavio je njen suprug, nakon čega je Tužilaštvo TK formiralo predmet.