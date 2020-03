Naša sugrađanka Emina Salkić predstvalja BiH i svoju školu na prestižnom takmičenju u Tunisu I-FEST

Na Šestoj naučnoj olimpijadi projekata za učenike osnovnih i srednjih škola (BOSEPO) film “Destiny” osvojio je zlatnu medalju. Ideju o snimaju filma su osmislile učenice Međunarodne srednje škole Tuzla Emina Salkić i Vanesa Salihović pod mentorstvom prof. Nedžada Konjića.

Film “Destiny” govori o dječku Mustafi, migrantu, koji je sa roditeljima došao u izbjeglištvo u Tuzli. Na početku ga djeca u školi nisu prihvatila u društvo sve dok dvije djevojčice nisu porazgovarale sa profesorom da mu se pomogne. Onda se cijela priča odvija u pozitivnom smjeru.

Na takmičenju je učestvovalo 184 učenika iz šest škola (Sarajevo koledž, Unsko-sanski koledž, Međunarodna srednja škola Sarajevo, Međunarodna srednja škola Tuzla i Međunarodna srednja škola Zenica).

Prvonagradjene ucenice sa svojim filmom predstavljat ce Bosnu i Hercegovinu i svoju skolu na medjunarodnom takmicenju u Tunisu “ONE OF THE BIGGEST ” International science fair in Africa , koji se odrzava od 20 do 29 marta.

Dok djeca snimaju filmove, ruše predrasude o migrantima i izbjeglicama, pokazuju svjesnost o ovoj tematici, vlast već dvije godine nijemo posmatra ovaj problem i ne čini gotovo ništa