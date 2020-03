Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite izmijenjena je zabrana kretanja građana koja je do danas bila od 18:00 sati pa do 05:00 sati, a stupanjem na snagu nove Odluke zabrana kretanja građana od danas će biti od 20:00 do 05:00 sati.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite apeluju na građane da poštuju naredbu Kantonalnog štaba koja je donesena a tiče se obaveznog nošenja zaštitnih maski ili šalova preko lica i držanje socijalne distance.