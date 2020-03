Potvrđena 52 slučaja zaraze korona virusom, tri osobe preminule

Foto: Ilustracija

Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH objavili su podatke o epidemiološkom stanju u srijedu do deset sati. Navodi se da su do sada u Federaciji BiH potvrđena 52 slučaja zaraze korona virusom, te da su tri osobe preminule. Ističe se da su u FBiH obavljena 464 testa na korona virus.

Od 52 slučaja, u odnosu na posljednji izvještaj u utorak u 18 sati, četiri su nova, kažu iz ZJZ FBiH. Najviše slučajeva zaraze korona virusom 24 zabilježeno je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, slijede Zeničko-dobojski kanton sa osam, Unsko-sanski kanton sa šest, te Kanton Sarajevo sa pet. U Bosansko-podrinjskom kantonu imaju četiri slučaja oboljenja COVID-19, Zapadnohercegovačkom tri, a po jedan u Posavskom i Srednjobosanskom.

Najviše testova na korona virus, 177, obavljeno je Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a potom u Tuzlanskom, gdje je urađeno 107 testiranja i svi su bili negativni. U Kantonu Sarajevo urađeno je 69 testova na korona virus.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja korona virusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije korona virusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i američku državu New York.

Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 18.900 ljudi, a potvrđeno je preko 420.000 slučajeva zaraze korona virusom u više od 170 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta Johns Hopkins. Do sada se oporavilo više od 110.000 ljudi.

federalna.ba/AA