Predsjednik Privredne komore FBiH: Pozitivan sam na koronavirus, testirali su me na moje insistiranje

Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić potvrdio je za Klix.ba da je pozitivan na koronavirus. Zdravstvo u Kantonu Sarajevo odlučilo je tek jučer, i to na njegovo insistiranje, da ga testira, uprkos tome što im je rekao kako je kontakt s osobom kojoj je potvrđena zaraza koronavirusom imao 13. marta.Jašarspahiću je tek jučer uzet uzorak za testiranje i poslan na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) gdje je potvrđeno da je on još jedna osoba u Sarajevu pozitivna na koronavirus. Predsjednik Privredne komore Federacije BiH kazao nam je kako se on nalazi u kućnoj izolaciji od kada je potvrđena zaraza koronavirusa direktoru Igmana Đahidu Muratbegoviću (19. marta).

“Imao sam kontakt s njim 13. marta 2020. godine i odmah sam se povukao u izolaciju. S obzirom na to da su i drugi ljudi iz Privredne komore FBiH imali kontakt s Murtbegovićem i oni su se stavili u kućnu izolaciju te rade od kuće. Izolirao sam se propisno u stanu na način da boravim samo u jednoj sobi i koristim jedan toalet, a sve kako bi ostatak porodice bio siguran”, rekao je Jašarspahić.

Kako kaže, tek jučer je nažalost uspio da se testira, jer se primiče 14. dan otkako je u kućnoj izolaciji i otkako je ostvario kontakt s osobom zaraženom koronavirusom.

“Insistirali smo i jučer su došli, uzeli bris, a sinoć su mi javili da je nalaz pozitivan. Rekli su mi da nisam bolestan, ali da je nalaz ipak pozitivan”, kazao je Jašarspahić.

Jašarspahića smo pitali da li je tačno da je on od početka kućne izolacije insistirao da ga testiraju na koronavirus, a da su nadležni govorili kako nema potrebe za tim.

“Ja sam mašinac i nisam te struke. Svaku struku cijenim. Po propisu sam se javio porodičnom ljekaru koji je za mene obavio sve prijave i svaki dan je imao informacije o tome imam li temperaturu ili nemam. Jedan dan nazvala me žena iz Zavoda za javno zdravstvo ili epidemiološke službe i njoj sam objasnio kako postupam. Pitao sam hoću li se testirati, a odgovoreno mi je: ‘Ništa ako još nemate simptome. Bit ćemo na vezi’. Bilo je informacija kako test ne može bit pouzdan ako čovjek nema simptome”, rekao je Jašarspahić.

Dodao je da je u kućnoj izolaciji nastavio raditi putem interneta kako bi se vidjelo s kojim problemima se susreće privreda zbog novonastale situacije vezane za koronavirus.

“Posebno sam pratio grupu koja je 13. marta bila na sastanku u Privrednoj komori FBiH i oni su dobro. Svi su se uglavnom testirali, izuzev mene. Čak je gospodin iz Tešnja, koji je sjedio do Murtbegovića, dobio nalaz negativan na koronavirus. Imao sam obavezu da upozorim sve one koje sam kontaktirao pa i televizije na kojima sam gostovao. Svima sam im rekao da sam u izolaciji i da čekam da me testiraju”, kazao je Jašarspahić.