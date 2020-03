Stasnje na putevima u BIH

Zbog prevrnutog teretnog vozila, na auto-putu Prnjavor prema Doboju, saobraća se preticajnom trakom.

Zbog održavanja 2.Memorijalne utrke danas od 08 do 13 sati usporeno će se saobraćati na magistralnom putu Bosanska Krupa-Bosanska Otoka. Molimo vozače da u pomenutom periodu voze opreznije i da poštuju upute ovlaštenih lica iz pratnje.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Tokom dana, zbog aktuelnih radova, sporije se saobraća na magistralnim putevima: Jajce-Crna Rijeka (Ugarak), Jablanica-Mostar (Potoci), Sarajevo-Trnovo (Krupac) i Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište).

Povodom praznika Dana nezavisnosti do sutra (02.03.) do 24 sata zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području FBiH.

Na graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.

Zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Deleuša-Vraćenovići.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.