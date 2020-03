Stručnjaci upozoravaju da je svaka sedma smrt u BiH uzrokovana zagađenim zrakom

Skoro svaka sedma smrt u Bosni i Hercegovini uzrokovana je zagađenim zrakom, izjavio je predsjednik Udruženja Eko akcija Anes Podić u razgovoru za Fenu.

Ističe da se procjene broja umrlih u BiH od posljedica bolesti koje je uzrokovao zagađeni zrak kreće od 3.300 osoba, koliko je navedeno u studiji Svjetske banke (Air Quality Management in Bosnia and Herzegovina, World Bank, 2019), pa do 5.400, koliko je procijenjeno u studiji Evropske agencije za zaštitu okoliša (Air quality in Europe – 2019 report, European Environment Agency).

Podić je naglasio da su procjene urađene na osnovu oskudnih podataka o kvalitetu zraka za 2016. godinu koje su objedinili entitetski hidrometeorološki zavodi.

”Prema podacima Agencije za statistiku BiH za 2016. godinu navodi se da je u BiH umrlo 37.070 ljudi, što znači da je svaka sedma osoba umrla od posljedica zagađenja zraka”, pojasnio je Podić.

Kazao je da su mjerenja sa novih stanica postavljenih u manjim gradskim sredinama poput Ilijaša i Visokog pokazala da je zrak izuzetno lošeg kvaliteta i u manjim gradovima, što sasvim sigurno utječe na značajan porast broja žrtava zagađenog zraka u BiH u budućim procjenama međunarodnih agencija.

”Kao direktna posljedica višedecenijskog zanemarivanja problema okoliša, sistem zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini praktično ne postoji, što se najbolje odražava u sve lošijem kvalitetu zraka koji dišemo”, poručio je Podić.

Pored nekoliko krupnih industrijskih zagađivača zraka, dodao je Podić, emisije iz malih, potpuno neregulisanih privrednih pogona poput pilana, kao i emisija iz saobraćaja, značajan izvor zagađenja predstavljaju i mala kućna ložišta. (RTV SLON)