U 42 sata na području Hrvatske zabilježena 74 potresa

Od prvog potresa magnitude 5,5 stupnjeva po Richteru, koji je pogodio Zagreb i širu okolicu u nedjelju ujutro u 6.24 sati, do ponoći u ponedjeljak hrvatska Seizmološka služba zabilježila je ukupno 74 podrhtavanja tla, vidljivo je iz grafikona objavljenih na službenom Twitter profilu.

Većina potresa, njih 42, bili su magnitude do 2 stupnja po Richteru. Još 23 zabilježena podrhtavanja tla bila su u rasponu od 2 do 3 stupnja, šest potresa je bilo magnitude od 3 do 4 stupnja, jedan je bio na granici od pet, a onaj prvi i najrazorniji je bio 5,5 stupnjeva.

Posljednji potres koji su osjetili građani Zagreba i okolice dogodio se u ponedjeljak u 20.49 sati. Bio je magnitude 2,7 stupnjeva prema Richteru s epicentrom nedaleko Markuševca, gdje je intenzitet bio 3 do 4 stupnja Mercallijeve ljestvice, prenosi Hina.

Izvor: RTV SLON /Fena