Uveden policijski sat na području FBiH

Federalni štab civilne zaštite na večerašnjem zasjedanju donio je naredbu o uvođenju policijskog sata na području FBiH.Prema naredbi koja je donesena naređuje se zabrana kretanja građana na području Federacije BiH od 18 sati navečer do 5 sati ujutru. Ova naredba stupa na snagu od sutra navečer.

Dalje se navodi da se ova zabrana ne odnosi na sve zaposlene koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

Ističe se da će se realizacija ove naredbe izvršiti shodno kantonalnim propisima o javnom redu i miru. Za provođenje ove naredbe odgovorni su federalni ministar i kantonalni ministri unutrašnjih poslova.

Time je uvažen prijedlog ministra unutrašnjih poslova FBiH Aljoše Čampare koji je na zahtjev premijera Fadila Novalića predložio da se u FBiH od večeras uvede policijski sat.

Zabrana kretanja bi stupila na snagu večeras u 20 sati i trajala bi do do 5 sati. Ova mjera će se do daljnjeg ponavljati svaki dan.

“Nakon detaljne sigurnosne procjene, cijeneći sveukupnu sigurnosnu situaciju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, posebno imajući u vidu povećanje broja zaraženih koronavirusom (COVID-19) kao i učestala kretanja migranata u večernjim i noćnim satima, zbog zaštite i najboljeg interesa građana, predlažem uvođenje zabrane kretanja (policijskog sata) za sve građane na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 20,00 (navečer) do 5,00 sati (ujutro)”, naveo je ranije Čampara. (KLIX)