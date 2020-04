COVID-19 u usporedbi s ostalim virusima

Svjetska zdravstvena organizacija i Centar za kontrolu bolesti, upoređujući karakteristike šest poznatih aktivnih virusa koji haraju svijetom u posljednjih nekoliko decenija: svinjska, ptičja i sezonska gripa te koronaviruse COVID-19, SARS i MERS. Statistički podaci u velikoj mjeri objašnjavaju razliku između ovih virusa.

Tako je od svinjske gripe H1N1 od 2009. godine do danas oboljelo više od 700 miliona, a aktuelni koronavirus COVID – 19 od decembra kada se pojavio u Kini, do danas zarazio je skoro tri miliona osoba. Broj obijelih od MERS-a u 2019. godini iznosio je 212. Od SARS-a trenutno nema oboljelih, a 2003/2004 godine u 17 zemalja registrovano je 8.059 zaraženih slučajeva. Tako je od ptičije gripe u posljednjih 10 godina registrovano 665 oboljelih osoba.

Broj oboljelih

SVINJSKA GRIPA(H1N1) PRIČIJA GRIPA(H5N1) SEZONSKA GRIPAINFLUENZA KORONAVIRUSCOVID-19SARS-CoV-2 KORONAVIRUSSARS KORONAVIRUSMERS Oko 700 miliona od 2009. godine 665 u 10 godina Jedna milijarda u svijetu godišnje > 2.923.656 slučajeva u svijetu od decembra 2019. godine Trenutno nema. U 17 zemalja 2003/2004. godine 8.059 slučajeva Od početka zaraze 2.519 potvrđenih slučajeva (212 od 2019.godine)

Od sezonske gripe godišnje oboli oko milijardu ljudi

Stanje pandemije u slučaju svinjske gripe WHO je objavio 11. juna 2009., no pokazalo se da virus nije bio tako smrtonosan kako su stručnjaci isprva strahovali.

Najveća stopa smrtnosti je kod ptičje gripe (od 20 do 50 posto), zatim MERS-a (24 posto), SARS (9,6-11 posto), COVID-19 (2,3-3,4 posto), sezonske gripe (0,05-0,1 posto) te svinjske gripe (0,1-0,5 posto).

Stopa smrtnosti

SVINJSKA GRIPA(H1N1) PRIČIJA GRIPA(H5N1) SEZONSKA GRIPAINFLUENZA KORONAVIRUSCOVID-19SARS-CoV-2(do 17. marta) KORONAVIRUSSARS KORONAVIRUSMERS 0.1-0.5% 20-50% 0.05-0.1% 2.3-2.4% 9.6-11% 34%

Najveća stopa smrtnosti je kod Koronavirusa MERS

Kada su u pitanju osobe starije od 65 godina, stopa smrtnosti od svinjske i ptičije gripe kod njih je niska, dok je od sezonske gripe stopa smrtnosti znatno veća kod starijih osoba. Najranjiviji na svinjsku gripu su deca i odrasli srednje dobi, dok su starije osobe otpornije zbog imuniteta koji su razvile pod uticajem raznih virusa gripa koji su se pojavili od sredine 20 vijeka.Kada su u pitanju koronavirusi, stopa smrtnosti kod osoba starijih od 65 godina od COVID-a 19 do 17.marta bila je od 8 do 14,8 posto, a ovi podaci su podložni promjenama. Od SARS-a stopa smrtnosti je 28 posto, a od MERS-a najveća smrtnost je kod osoba od 50 do 59 godina.

Stopa smrtnosti oboljelih osoba starijih od 65 godina

SVINJSKA GRIPA(H1N1) PRIČIJA GRIPA(H5N1) SEZONSKA GRIPAINFLUENZA KORONAVIRUSCOVID-19SARS-CoV-2 KORONAVIRUSSARS KORONAVIRUSMERS Niska Niska Znatno veća kod starijih osoba 8-14,8% 28% Najveća smrtnost od 50-59 godina starosti

Najveća stopa smrtnosti kod starijih osoba je od SARS-a i MERS-a

Covid 19 i SARS imaju najveću progresiju širenja, jer od trenutka zaraze do prvih simptoma mogu proći i dvije sedmice, dok svinjska, ptičija i sezonska gripa simptome ispoljavaju već nakon jednog do dva dana.

Zaraznost u periodu inkubacije

SVINJSKA GRIPA(H1N1) PRIČIJA GRIPA(H5N1) SEZONSKA GRIPAINFLUENZA KORONAVIRUSCOVID-19SARS-CoV-2 KORONAVIRUSSARS KORONAVIRUSMERS 1-2 dana prije simptoma 1-2 dana prije simptoma 1-2 dana prije simptoma Vjerovatno da Ne Nepoznato

Svinjska, ptičija i sezonska gripa su zarazne dan do dva prije simptoma

Svi virusi uglavnom se prenose kapljično ili dodirom kontaminirane površine, i za sve viruse, osim sezonske gripe, vjeruje se da su prešle sa životinje na čovjeka, a uzročnici virusa iz porodice korona su najvjerovatnije šišmiši.