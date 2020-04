Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima?

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša. U ostatku dana padavine uglavnom u Hercegovini, zapadnim i djelimično u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17, na jugu od 19 do 22 °C.

U utorak 21.04.2020., oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 °C.

U srijedu 22.04.2020., pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 9 do 12, a dnevna od 10 do 16, na jugo od 18 °C.

U četvrtak 23.04.2020., jutro u većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 6 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugo do 22 °C, podaci su FHMZ.