Klijenti mikrokreditnih organizacija u BiH podnijeli 10.863 zahtjeva za odgodu plaćanja mikrokredita

Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini – AMFI kontinuirano prati rad svojih članica i redovno komuniciraju sa regulatornim agencijama (Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS-a), a trenutno ne raspolažu informacijama o naplati dodatnih kamatnih stopa korisnicima mikrokredita o čemu se govorilo u javnosti posljednjih dana.

„Nakon što su se ove informacije pojavile u javnosti, pokrenuli smo aktivnosti provjere navoda. Naglašavamo da se AMFI protivi bilo kakvom djelovanju mikrokreditnih organizacija suprotno odlukama agencija za bankarstvo FBiH i RS, koje nisu u interesu klijenta i nanose štetu cijelom sektoru. Članice AMFI-ja i AMFI vrlo dobronamjerno prihvaju sve sugestija i kritike prema kojima ćemo promtno djelovati gdje god se iste činjenično utvrde“, kazala je Elma Zukić, predsjednica AMFI.

Iz AMFI, također, upozoravaju da se u posljednje vrijeme u javnosti pojavio niz informacija u kojima se vrše poređenja između banaka i mikrokreditnih organizacija. Banke i mikrokreditne organizacije se ne mogu porediti, jer je osnovna misija mikrokreditnih organizacija osigurati pristup finansijskim sredstvima onim kategorijama koje ne ispunjavaju uvjete za pristup tradicionalnim modelima finansiranja.

Prema njenim riječima, mikrokreditnim organizacijama u BiH, članicama Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI do 24. aprila/travnja ove godine obratilo se 10.863 klijenta za primjenu nekih od mjera odgode plaćanja mikrokredita kao mjera podrške za prevazilaženje negativnih efekata pandemije COVID-19. Do sada je odobreno 8.008 zahtjeva klijenata, što predstavlja oko 74 posto svih pristiglih zahtjeva, što se kontinuirano i užurbano svakodnevno implementira.

Iz AMFI-a podsjećaju da u skladu sa odlukama agencija za bankarstvo FBiH i RS, mikrokreditne organizacije provode mjere na ublažavanju posljedica virusnog oboljenja COVID 19, nastojeći svakom klijentu pristupiti individualno s ciljem iznalaženja optimalnog rješenja u prevazilaženju poteškoća sa otplatom mikrokredita ali i omogućiti podršku u prevazilaženju problema sa likvidnošću onih klijenata i djelatnosti koje i u vanrednim oklnostima nastavljaju sa poslovanjem.

Sve mikrokreditne organizacije u BiH su, u skladu sa odlukama agencija za bankarstvo FBiH i RS, svojim klijentima ponudile mogućnost moratorija na otplatu mikrokredita, reprogramiranje i refinansiranje uz mogućnost grace perioda i različite modalitete tretiranja kamatnih stopa te perioda produženja otplate.

Iz AMFI podsjećaju da mikrokreditni sektor u najvećoj mjeri podržava i finansira male poljoprivrednike i poduzetnike koji nemaju pristup bankarskim uslugama te u potpunosti zavise od podrške koju im kontinuirano i kvalitetno pružaju mikrokreditne organizacije skoro 25 godina. Procjena je da oko 70 posto ili oko 150.000 klijenata mikrokreditnih organizacija ima pristup kreditnim sredstvima isključivo kroz mikrofinansijski sektor tj. oko 600.000 građana BiH se oslanja na podršku mikrokreditng sektora, što direktno što indirektno.Značajno učešće u svim odobrenim mikrokreditima zauzima finansiranje poljoprivredne djelatnosti sa udjelom od oko 35 posto.

Iz AMFI-a poručuju da treba imati na umu da će mikrokreditne organizacije, uz ostale subjekte finansijskog sektora, biti okosnica i važan alat ekonomskog oporavka nakon pandemije izazvane koronavirusom, jednako kao što su to bili i nakon poplava iz 2014. godine kada je mikrokreditni sektor značajno učestvovao u ekonomskom oporavku klijenata i zajednica u ugroženim područjima.