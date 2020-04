‘Kupuj domaće – gradi BiH’

Privredna komora FBiH (PKFBiH) ponovno je inicirala kampanju “Kupuj domaće – gradi Bosnu i Hercegovinu” s ciljem da dodatno utiče na svijest potrošača o značaju kupovine domaćih proizvoda s obzirom na to da se na taj način doprinosi jačanju privrednih subjekata, zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta, a što je posebno značajno u okolnostima pandemije koronavirusa.

– Kupovinom bosanskohercegovačkih proizvoda podržimo privredu BiH koja je pod teškim uslovima usljed pojave koronavirusa usmjerila sve svoje kapacitete na opskrbu građana BiH, u vrijeme ograničenog izvoza i zatvaranja mnogih granica zemalja EU. Osim usmjeravanja proizvodnih kapaciteta bh. kompanija na opskurbu građana, značajno je spomenuti da one izdvajaju i značajna novčana sredstava za nabavku medicinske opreme – navode iz PKFBiH.

Podsjećaju da je hrana nastala u BiH mnogo bolja za nas i naše zdravlje, među ostalim, zato što je kraće vrijeme potrebno za transport namirnica od proizvodne hale do trpeze. Također, domaće kompanije zapošljavaju ljude iz BiH, a kupovina domaćih proizvoda je ulaganje u budućnost. Razvojem lokalne ekonomije i sistem zdravstva i obrazovanja ostvaruje velike benefite što je preduvijet njihovog kvaliteta.

– Ukoliko bi svaki građanin BiH potrošio deset KM odabirući domaće proizvode, to bi direktno značilo 10 KM puta 3.500.000 stanovnika, što je 35.000.000 KM više prihoda (mjesečno). Godišnje to je 420.000.000 prihoda više domaćoj privredi uz nova zapošljavanja, sigurniji i puniji penzioni fondovi, bolja zdravstvena zaštita, kvalitetnije i modernije obrazovanje – dodaju iz PKFBiH, napominjući da jedno radno mjesto u proizvodnji vuče pet do sedam radnih mjesta u pratećim industrijama.

Ako svaki građanin, ilustrirali su iz PKFBiH, prilikom gradnje ili nabavke potrebnih uređaja bude birao samo deset posto više domaćih proizvoda, to bi značilo 1.000.000 domaćinstava puta 300 KM godišnje, što je 300.000.000 KM više prihoda domaćoj privredi uz sve spomenute benefite.

– Kupovinom bh. proizvoda potaknimo domaću proizvodnju, ublažimo posljedice izazvane pojavom koronavirusa i ne dopustimo tonjenje mnogih kompanija. Pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine na kupovinu domaćih bh. proizvoda, ne samo u vrijeme sadašnje krize, već i nakon toga – saopćili su iz PKFBiH.