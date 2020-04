Ministarstvo trgovine FBiH: Cijena goriva realno bi trebala biti ispod dvije KM

Do juče je u Ministarstvo trgovine FBiH stiglo više od 200 zahtjeva za promjenom cijena goriva Federalno ministarstvo trgovine do sada je primilo je više od 200 obavijesti o promjeni cijena naftnih derivata i sve obavijesti se odnose na sniženje cijena od 0,05 do 0,15 KM po litru. Kako su za Oslobođenje kazali iz ovog ministarstva, redovno se analizira situacija na tržištu derivata s ciljem osiguranja ekonomski opravdane marže sadržane u maloprodajnoj cijeni. “Činjenica je da je, zbog pandemije, u Federaciji BiH proglašeno stanje nesreće, a pandemija je uzrokovala i globalni pad ekonomskih aktivnosti i pad cijene sirove nafte na svim svjetskim berzama i u konačnici i pad rafinerijskih cijena u regionu. U narednim danima očekujemo znatno veći broj zahtjeva za promjenom cijena. Ovim će se konkretizovati veći stepen odgovornosti distributera u pogledu formiranja cijena, čija bi visina realno trebala biti ispod 2 KM po litru derivata. Napominjemo da je na velikom broju benzinskim pumpi u Federaciji BiH maloprodajna cijena značajno niža od cijena tih derivata zemalja u regionu (1,66 do 1,91 KM/litru)”, kazali su iz Ministarstva trgovine FBiH.

(Tuzlanski.ba)