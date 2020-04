Mladić iz karantina Bjelave nije mogao otići majci na dženazu, tvrdi da su se oglušili na njegove molbe

Prethodnih dana svjedočili smo nezadovoljstvu ljudi koji borave u karantinu u Studentskom domu Bjelave, a o svom problemu za portal Klix.ba govorio je Sanel Fazlić koji je doputovao iz Hrvatske u BiH u ponedjeljak kako bi otišao majci na dženazu, međutim, to mu nije dozvoljeno jer boravi u karantinu u tom objektu.Kako nam je ispričao, Fazlić je radio u Hrvatskoj kada su mu članovi porodice javili da mu je preminula majka koja je živjela u Hrasnici u Sarajevu. Nakon toga se, kako nam je rekao, odmah uputio prema BiH vlastitim automobilom.

“U ponedjeljak ujutro u 7:00 sati sam krenuo iz Hrvatske, nisam imao nikakvih problema do bosanske granice. Na graničnom prijelazu Bosanski Brod su mi izmjerili temperaturu i pitali me o razlogu dolaska, kada sam im objasnio, odmah su me pustili i rekli su mi da idem u kućnu samoizolaciju i da se javim svom ljekaru. U svakom gradu nas je preuzela policija, a u Podlugovima me je preuzela sarajevska policija gdje su mi rekli da idem u izolaciju u Studentski dom Bjelave. Iako sam im objasnio zašto sam došao, rekli su mi da je takva procedura”, pojasnio nam je Fazlić.

Fazlić nam je rekao da je tada smješten u sobu i da mu se od tada niko nije obratio niti ga upitao o razlogu dolaska.

“Stražari su rekli da mi je majka umrla i da sam zbog toga došao, ali tim povodom mi se niko nije obratio, a da ne govorim o tome da me nisu ni testirali. Želim naglasiti da sam ja molio da me testiraju i da sam rekao da ću i platiti ako treba, samo da mogu majci otići na dženazu”, kazao nam je Fazlić.

Danas je dženaza majci našeg sagovornika i on je rekao da svakako ne može stići, jer je ostalo još malo vremena, te je naglasio da mu je mnogo teško što su se svi oglušili na njegove molbe.

“Razgovarao sam sa stražarima i policajcima kojima sam rekao da ću otići i vratiti se u njihovoj pratnji, međutim, rekli su mi da nije do njih, da o tome odlučuju neki drugi ljudi, ali mi nisu rekli ko su oni i kome da se obratim. Također, ja nemam nikakve simptome, moje zdravstveno stanje je dobro i mislim da su me trebali testirati i na taj način se uvjeriti da sam dobro i da mogu bez problema otići majci na dženazu”, naglasio je Fazlić.

Tim povodom kontaktirali smo i Ahmeda Mulaibrahimovića koji je koordinator i uposlenik Studentskog doma na Bjelavama i upitali smo ga za ovaj slučaj. Interesovalo nas je šta se može poduzeti u ovakvim situacijama kakva je trenutna i ko zapravo može donijeti odluku da se u ovakvim okolnostima osoba pusti iz karantina.

“Jučer smo razgovarali o toj temi, ali ja zaista ne znam kakve su procedure po tom pitanju i nemam takve ovlasti. Zaista je veoma teško i neizmjerno mi je žao zbog te situacije u kojoj se mladić našao, jer je i nama to prvi takav slučaj. Jučer sam ja razgovarao o tome s policijom, jer pretpostavljam da bi u njihovoj pratnji trebao ići”, dodao je Mulaibrahimović.

Međutim, otežavajuća okolnost je ta što se ne zna da li je Fazlić zaražen koronavirusom i kako ga adekvatno zaštititi i odvesti te vratiti nazad u Dom na Bjelave, a da ne ugrozi druge ljude.

“On je u karantinu pod nadzorom zbog sumnje na koronavirus, kao i svi ostali ljudi. Jučer sam zaista pitao da li se nešto po tom pitanju može riješiti da u pratnji ide zaštitarska agencija i policija, ali nažalost ovakva situacija dodatno otežava. Imamo problem i kada Hitna pomoć stiže, umjesto za pet, dođu za 20 minuta, jer se potroši vrijeme da se zaštite. Tako se postavlja pitanje kako tog mladića da spremimo i u čemu da ga prevezemo da bi bilo sigurno da boravi među ljudima na dženazi. S ljudske strane sam zaista pokušao, ali su duge procedure, potrebna su odobrenja, epidemiolozi se moraju uključiti u sve, kao i oni ljudi koji su uključeni u praćenje epidemiološke situacije u našem kantonu”, pojasnio nam je Mulaibrahimović.

Na kraju se zapravo postavlja pitanje da li su epidemiološke službe i krizni štabovi u Kantonu Sarajevo, ali i u cijeloj Federaciji BiH zapravo spremni na ovakve i slične situacije. Da li je osigurano dovoljno zaštitne opreme, kakva je logistika u ovakvim slučajevima te zbog čega se ljudi koji odlaze u karantin ne testiraju odmah nakon 24 sata? Tu je još mnogo drugih pitanja koja se nižu proteklih dana, a na koja još ne postoje konkretni odgovori.

