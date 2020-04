Nakon sunčanih dana u BiH slijede kiša i snijeg

Nakon sunčanih dana u Bosni i Hercegovini će nastupiti zahlađenje uz kišu, a u pojedinim područjima će padati i snijeg.Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) sutra (utorak) se u BiH očekuje oblačno vrijeme s kišom. U drugom dijelu dana u višim područjima Bosne moguć susnježca i snijeg. U popodnevnim satima u Posavini i Krajini se očekuje postepen prestanak padavina, a krajem dana i u ostalim područjima. Doći će i do pada temperatura gdje će se jutarnja kretati od 5 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 11 do 15 stepeni celzija.

Nešto ljepše vrijeme će biti u srijedu gdje se očekuje sunce, ali uz hladno jutro s mrazom. Po kotlinama centralne i istočne Bosne u jutarnjim satima i prije podne se očekuje magla. Jutarnja temperatura će biti od -6 do 1, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni.

U četvrtak će biti pretežno sunčano gdje se također u jutarnjim satima na kotlinama u centralnoj i istočnoj Bosni očekuje magla. Temperature zraka u jutarnjim satima će se kretati od 0 do 6, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 16 do 22 stepena.

Također, za tri područja u Bosni i Hercegovini danas je na snazi žuti meteoalarm.

Jaki udari vjetra očekuju se u regijama Bihaća, Foče i Prijedora koji bi mogli dostizati brzinu od 40 kilometara na sat.

Žuti meteoalarm označava potencijalno opasno vrijeme.