Narednih dana pretežno oblačno vrijeme i pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva u većem dijelu Bosne se očekuje postepeno naoblačenje. Prema kraju dana ili u večernjim satima kiša ili lokalni pljusak se očekuje na istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 19 do 25 °C.

U nedjelju, 26. aprila, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno. Tokom poslijepodneva u Bosni se očekuje kiša i lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 °C.

U ponedjeljak, 27. aprila, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu oblčanost. Poslije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne se očekuju lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25 °C.

U utorak, 28. aprila, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25 °C.

U srijedu, 29. aprila, pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne veći dio dana se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. U ostatku Bosne poslijepodnevni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na sjeveru Bosne do 26 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.