Odobreno testiranje dvije vakcine za COVID-19 na ljudima

Foto: AP

Kina je odobrila testiranje dvije vakcine na ljudima u jeku borbe protiv globalne pandemije koronavirusa, objavili su u utorak državni mediji.

Prema navodima novinske agencije Xinhua, vakcine su razvili Institut bioloških proizvoda Wuhan u sklopu Nacionalne farmaceutske grupe Sinopharm i Sinovac Biotech, kompanija sa sjedištem u Pekingu koja je fokusirana na istraživanje, razvoj i proizvodnju vakcina za zarazne bolesti.

To su prve vakcine na svijetu za koje su odobrena klinička ispitivanja, tvrdi dnevnik “Global Times”, pozivajući se na Komisiju za nadzor i administraciju državnog vijeća.

Sinopharm je proizveo preko 50.000 doza za početna klinička ispitivanja. Nakon što se proizvodnja normalizuje, proizvodnja bi mogla dostići tri miliona doza po jednoj seriji s godišnjom proizvodnjom od 100 miliona doza.

U posljednja 24 sata u Kini je registrovano 89 novozaraženih koronavirusom, a nije bilo smrtnih slučajeva. Nacionalna zdravstvena komisija Kine navela je da je većina zaraženih povezana s inostranstvom. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Kini povećan je na 82.249. Do sada je u Kini od posljedica COVID-19 preminula 3.341 osoba.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju”. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 119.800 ljudi, a potvrđeno je preko 1.925.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 185 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta “Johns Hopkins“. Do sada se oporavilo više od 455.000 ljudi.

federalna.ba/AA