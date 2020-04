Psihologija promjene fizičkog izgleda u izolaciji: Mehanizam suočavanja ili ubijanje vremena

Mnogi su ljudi u izolaciji promijenili svoj fizički izgled. Obzirom da su frizerski saloni zatvoreni većina je preuzela stvar u svoje ruke. Neki su muškarci obrijali glavu, skratili bradu, pojedine žene su izbijelile kosu. Međutim, to nije sve, mnogi su kod kuće, čemu svjedoče videozapisi sa YouTubea i TikTok-a, probušili uši ili nos i to su uglavnom radili članovi njihovih porodica koji uopće nisu stručni za to. Mnogi ljudi, naročito zbog video chatova, negoduju zbog svog izgleda. Šta god promijenili na sebi, stručnjaci tvrde da nije u pitanju samo dosađivanje. To je zapravo mnogo složeniji mehanizam suočavanja s trenutnom krizom ili, naprimjer s nekim problemom iz prošlosti, piše Arstechnica.com.



Prema Oldstone Mooreu sa Univerziteta Wright, brade su povezane sa ratnicima iz drevnih i srednjovjekovnih vremena i muškošću. U takvim vremenima odrastanje je bio znak otpornosti. Psihološki gledano to je značilo neku vrstu hrabrosti i srdačnosti. Potreba za promjenom fizičkog izgleda također bi mogla predstavljati želju da se promijeni nešto što je moguće promijeniti.



Prema riječima Kim Johnsona, profesora na Univerzitetu u Minnesoti, lična promjena nakon nekog događaja savim je uobičajena pojava.



“Žene koje su bile seksualno zlostavljane često mijenjaju svoj izgled nakon napada. To je obnovljeni osjećaj kontrole. Isto shvatanje se može primijeniti i u doba koronavirusa. Ne mogu kontrolisati virus, ali mogu svoj izgled”, kaže Johnson.



Za druge, promjena fizičkog izgleda je jednostavno ubijanje vremena u izolaciji. U svakom slučaju, kretanje ljudi tokom pandemije je ograničeno tako da čovjek može kontrolisati ko ga može vidjeti, a ko ne. I da promijeni izgled može se desiti da to niko ne primjeti upravo zbog izolacije i smanjenog kretanja.



Stručnjaci zaključuju da bi eksperimentisanje po pitanju fizičkog izgleda u ovom vremenu moglo dovesti do potpuno novih trendova.