Srednja Špionica i dalje u karantinu – Pomoć dolazi od institucija,ali i rodbine i prijatelja

Već sedam dana mjesto Srednja Špionica nalazi se u karantinu, od kada je potvrđen prvi slučaj zaraze koronavirusom kod 61-godišnje ženske osobe iz ovog naselja.

Nakon što je gradski Štab civilne zaštite Srebrenik donio odluku da se kompletno naselje odmah stavi u karantinu, svakodnevno se vrše testiranja osoba koje su imale kontakt sa prvozaraženom osobom i onima koji su bili pozitivni na testiranju.

Prema riječima predsjednika kriznog štaba MZ Srednja Špionica Mate Matijevića, trenutno je 13 osoba iz ovog mjesta pozitivno na koronavirus, od kojh se četvero nalazi na bolničkom liječenju u Tuzli, a troje od njih ima problema sa plućima, dok jedna osoba ima visoku temperaturu. Ostalih devet osoba koje su u kućnoj izolaciji u samom mjestu za sada nemaju većih zdravstvenih problema.

-“Saradnja sa Štabom civilne zaštite Srebrenik je i više nego dobra,kao i sa svim institucijama koje prate ovu situaciju, imamo dobru koordinaciju i dobijamo ono što je neophodno”, rekao je Matijević.



Jučer su samo mjesto i krizni štab Srednje Špionice posjetili i komandant Štaba civilne zaštite i gradonačelnik Srebrenika Nihad Omerović, zajedno sa načelikom štaba i šefom Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja u Srebreniku. Analizarana je situacija i dosadašnje aktivnosti i međusobno u koordinaciji dogovorene su naredne mjere koje bi trebale dovesti do poboljšanja epidemiološkog stanja u naselju i vraćanja života, koliko god je to moguće, u normalne tokove.

Osim pomoći gradskog Štaba civilne zaštite i ostalih institucija, mještanima Srednje Špionice pomažu i njihovi prijatelji,rodbina, ali i pojedini privrednici s ovog područja. Mogli smo zabilježiti kako se na punkt kod naselja donose razne potrepštine koje preuzimaju članovi kriznog štaba unutar naselja i potom ih prosljeđuju do mještana kojima su poslane.

Još uvijek nije poznato do kada bi ovo naselje, ili dio njega mogao ostati u karantinu, a to će zavisiti od rezultata novih testranja i opće epidemiološke slike u narednom periodu.