Stanje na putevima u BIH

Stanje na cestama 20. 04. 2020. u 07 : 30 sati

Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove dolazi do smanjene vidljivosti zbog jutarnje magle, pa pozivamo na pojačan oprez.

Frekvencija vozila je slabijeg intenziteta, a vozače molimo da putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Potpuna zabrana kretanja na području BiH na snazi je od 20 sati do 05 sati.

Na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona zabranjeno je kretanje svim građanima izvan njihovog mjesta prebivališta.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce)obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja.