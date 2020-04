Stanje na putevima u BIH

Frekvencija vozila na putevima u BiH je slabijeg intenziteta, a vozače molimo da putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Zbog radova na sanaciji mosta na dionici autoputa A-1 Visoko-Kakanj kod mjesta Dobrinje, saobraćaj je obustavljen i preusmjerava se dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, od 07 do 20 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Od 20 do 07 sati saobraćaj se preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce), zbog aktuelnih radova obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne pravce.

Na području RS-a danas (26.04.) do 18 sati, na snazi je zabrana kretanja van mjesta prebivališta. Potpuna zabrana kretanja na području RS-a na snazi je svakodnevno od 20 sati do 05 sati ujutro.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja.