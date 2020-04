Vikend sunčan i topao u cijeloj BiH uz temperature i do 25 stepeni

Narednih dana u Bosni i Hercegovini nas očekuje vrijeme bez padavina, tako da će vikend biti sunčan uz rast temperatura i do 25 stepeni.Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) prvi dan vikenda (subota) u našoj državi će biti sučano uz prolazno i umjereno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 3 i 8 stepeni celzija, na jugu zemlje od 8 do 13. Najviše dnevna temperatura bit će uglavnom između 18 i 23, a na jugu zemlje do 26 stepeni.

I nedjelja će biti sunčana uz povremeno oblačno vrijeme i vjetar umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, a na jugu zemlje od 8 do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni celzija.

I početak radne sedmice (ponedjeljak) će biti vedar i sunčan, a temperature zraka će se u jutarnjim satima kretati većinom između 4 i 9, na jugu zemlje od 9 do 13stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni celzija.

Iako su dani vikenda većini stanovnika prilika da u šetnji i na otvorenom provedu vrijeme, a uz to je i sunčanom vremenu teško odoljeti, ipak, zbog trenutne epidemiološke situacije u vezi s koronavirusom apelujemo na građane da budu disciplinovani i ostanu kući i sačuvaju svoje i zdravlje drugih.