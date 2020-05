Brian May, gitarista grupe Queen, imao srčani udar

Gitarista grupe Queen Brian May (72) otkrio je da je nedavno imao srčani udar i da je bio “blizu smrti”. Dodao je da je bio šokiran da mu je trebala operacija nakon nečega što opisuje kao “mali srčani”.

“Mislio sam da sam jako zdrav. Ali se ispostavlo da imam tri začepljene arterije i da svakog trena krv može prestati dolaziti do mog srca”, opisao je on na Instagramu.

Mayu su ugradili tri stenta – male tube koje otvaraju začepljene arterije i kaže da se sad osjeća dobro. “Izašao sam sa srcem koje je sad veoma snažno i mislim da sam u dobroj formi i za neki naredni period”, dodao je.

O Mayu su svjetski mediji pisali i ranije ovog mjeseca kada je imao nesreću u vrtu i kada je povrijedio gluteus maximus (mišić stražnjice).

“Rekao sam vam da sam pocijepao mišić”, govori on na početku ovog, 7-minutnog videa koji je objavio i koji je nazvao “Sheer Heart Attack” (Čisti srčani udar), kako se zove treći album grupe Queen, objavljen 1974.

“Nisam znao da će to toliko zabavljati ljude. Nekako sam zaboravio da je sve što ima veze sa zadnjicom ljudima smiješno…ipak, ispostavilo se da me to nije toliko boljelo. Naime, sedam dana poslije povrede, ja sam i dalje u agoniji. Ali, stvarno agoniji. Htio sam skočiti s prozora u nekoliko navrata, nisam mogao vjerovati da ovako boli. I ljudi su mi govorili, ‘ne, ne boli tako povrijeđen mišić’, pa sam opet otišao na magnetnu.

Ovaj put su mi slikali donji dio kičme i ono što smo otkrili je ukliješten živac, i to vrlo nezgodno, i zato sam imao osjećaj da me neko bode šrafcigerom sve vrijeme. Bilo je strašno...onda smo konačno promijenili terapiju - ispostavilo se da sam led stavljao na pogrešno vrijeme 10 dana.

I to je jedna strana priče i sad sam mnogo bolje…ali ostatak priče je malo bizarniji i malo šokantniji”, priča May.

Potom dodaje kako je mislio da je jako zdrav – odličan pritisak, odličan puls, vježba, vozi bicikl, hrani se zdravo…

“I tako, u sred sage o bolnim leđima – dobio sam mali srčani udar. Mislio sam da nije bilo posljedica – bilo je to oko 40 minuta znojenja boli i stezanja u prsima, i čudnog osjećaja u rukama.”

Pozvao je doktora, otišao u bolnicu gdje je saznao da mora hitno na operaciju, a između tzv. “otvorene” operacije srca i ugradnje stenta, izabrao je stent. Izrazio je nadu da će njegovo iskustvo biti lekcija za ljude koji su u “jesenjim godinama”.

“Ono što izgleda kao vrlo zdravo srce, možda i nije, tako da bih to provjerio da sam na vašem mjestu. Bio sam zapravo vrlo blizu smrti, ali nisam umro. Vratio sam se, a pitanje je šta bi bilo da nisam povrijedio nogu.”

Izvor: Radio Sarajevo