Danas i sutra oblačno s kišom, upaljen narandžasti meteoalarm

Danas u Bosni oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi i grmljavina se očekuju u sjevernim i sjeveroistočnim područjima. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. U Hercegovi umjereno oblačno. U sjevernim područjima Hercegovine postoje uvjeti za pokoji pljusak i grmljavinu. Vjetar u Bosni umjeren, na momente i pojačan sjevernog smjera. U Hercegovini umjerena na momente jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 22 stupnja.

Za područje Tuzle upaljen je narandžasti meteoalarm zbog grmljavine.

Opšta biometeorološka slika je relativno nepovoljna. Usljed tmurnog vremena praćenog padavinama, kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, nesanice. Savjetujemo Vam da ne pretjerujete sa aktivnostima.

PROGNOZA VREMENA ZA 27.05.2020 (Srijeda)., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti sa kišom i pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje do 22 stupnja.

FHMZBiH