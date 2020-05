Danas kiša i grmljavina, upaljen žuti meteoalarm

U BiH jutros je pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu Bosne. Danas će u većem dijelu Bosne preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Više padavina poslije podne. U drugom dijelu dana ili tokom noći u sjeveroj i sjeveroistočnoj Bosni s očekuje grmljavina. Na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine pretežno, u ostatku umjereno oblačno vrijeme.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 12 do 20, na jugu do 23 stepena.

Za područje Tuzle danas je upaljen žuti meteoalarm zbog grmljavine.

Tmurno vrijeme u prijepodnevnim satima, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati manje probleme. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju, obzirom da će se osjet hladnoće pojačati. Sa odmicanjem dana, opšta slika će se postepeno popravljati.

FHMZBiH