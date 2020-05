Danas kiša, žuti meteoalarm zbog grmljavine

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutranjim satima slaba kiša se očekuje u sjevernim i sjeverozapadnim djelovima. Tokom dana, kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju i u ostalim područjima. Intenzivnije padavine, uglavnom u sjevernim, sjeveroistočnim i ponegdje u centralnim djelovima. Na jugu Hercegovine, slabe padavine se očekuju krajem dana. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 22, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stupnjeva.