Federalni štab CZ donio dvije nove naredbe, produžena mjera o zabrani okupljanja

FŠCZ produžio je rok primjene do 30. maja ove godine za jedan broj naredbi, donio dvije nove naredbe, jednu dopunio, a one sa rokom primjene do 15.05.2020. koje nisu produžene, po automatizmu od sutra nisu na snazi. Stavljena je van snage i naredba od 29. aprila o raspodjeli 80 respiratora kantonalnim štabovima civilne zaštite, odnosno kantonima na području FBiH. Federalnoj upravi civilne zaštite je naređeno da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava (ekstrakcijski brisevi i transportni mediji) Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Kantonalnoj bolnici Zenica.

FŠCZ donio je odluku da ne produži rok primjene naredbi o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina na području FBiH, tako da se od sutra mogu kretati bez ograničenja uz poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Među mjerama kojima je produžena primjena do 30. maja ove godine, je i naredba o zabrani održavanja svih javnih skupova u FBiH u skladu sa propisima o javnom o okupljanju, s tim da je dopunjena tačka 1. ove naredbe kojom je dozvoljeno javno okupljanje u zatvorenom prostoru uz osiguranje 10 m2 po osobi i poštivanje epidemioloških mjera.

Dosadašnja naredba kojom je bilo privremeno obustavljeno pružanje usluga kina, muzeja, pozorišta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih i rekreacijeskih centara i slično nije više na snazi, a zamijenjena je novom naredbom koja će se primjenjivati do 30. maja ove godine i po kojoj ostaje privremena obustava pružanja usluga za javne bazena i kupališta.

Još uvijek je na snazi naredba građanima za obavezno korištenje lične zaštitne opreme (maska, pamučna traka, šal i sl) i poštivanje socijalne distance od najmanje 2 metra na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima na području FBiH

Izvor: RTV Slon