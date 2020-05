Kome je sve dozvoljen ulazak u BiH

Državljani susjednih zemalja dužni su da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja privrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem

Saobraćaj je zbog sanacionih radova obustavljen u tunelu Ormanica na magistralnom putu Srebrenik-Orašje. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjeravaju se novoizgrađenom saobraćajnicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen i u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, a vozila se preusmjeravaju na obilaznicu oko tunela.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 5 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na magistralnom putu Kladanj-Tuzla u mjestu Vitalj zbog klizišta saobraća se naizmjenično, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju (semafori).

Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.