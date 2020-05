Nakon hladnijeg vikenda, stižu topliji dani

Nakon prohladnog vikenda, u Bosni i Hercegovini se naredne sedmice očekuje toplije vrijeme, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako je navedeno u srednjoročnoj prognozi, krajem mjeseca aprila i početkom maja (od 27.04. do 03.05.) vrijednosti minimalnih temperatura zraka u Bosni očekuju se od 4 do 9, u Hercegovini od 10 do 15 °C. Maksimalne temperature u istom periodu u Bosni uglavnom između 20 i 25, u Hercegovini od 23 do 28 °C.



Toplije vrijeme prognozira se od 04. maja do 12. maja. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 10 do 15, u Hercegovini od 12 do 17 °C. Dnevne vrijednosti u Bosni prognoziraju se od 21 do 26, u Hercegovini od 23 do 28 °C, saopćeno je.