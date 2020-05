Početak maja uz pljuskove, grmljavinu i snijeg

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 16, a dnevna od 17 do 24 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prestanak padavina u kasnim poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 20 stepeni.

U naredna tri dana

Sutra se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i djelimično. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22 stepena.

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima zadržat će se i drugog dana vikenda. Na planinama slab snijeg. Poslije podne prestanak padavina u Krajini, a do kraja dana i u ostalim područjima naše zemlje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 23 stepeni.

U ponedjeljak u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno.

Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 13 do 19, na jugu od 18 do 23 stepena.

Biometeorološka prognoza

Nestabilno vrijeme pretežno će uticati na lošije raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika uzrokovati nešto izraženije tegobe. Usljed svježije noći i mirnijeg sna, opšta slika neće biti mnogo lošija u odnosu na protekle dane.

Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i slojevito se obući.