Ponovo odgođeno iznošenje žalbi na presudu Ratku Mladiću

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS) odgodio je do daljnjeg iznošenje žalbi na prvostepenu presudu Ratku Mladiću, nepravosnažno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i druge zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, uslijed mjera izrečenih zbog pandemije koronavirusa.Iz Mehanizma navode kako trenutne okolnosti ne dozvoljavaju da se održi ročište planirano za 16. i 17. juni.

Prema saopćenju, uslijed mjera izrečenih zbog koronavirusa otežan je dolazak nekih sudija u Haag, a Mladić zbog svog zdravstvenog stanja i životne dobe spada u “rizičnu grupu”, te mu se ne savjetuje da dolazi u kontakt s osobama izvan Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija (UN).Također navode da tehnološke mogućnosti Mehanizma ne dozvoljavaju mogućnost održavanja žalbenog ročišta sa sudjeljovanjem “na daljinu” za sve one koje ne mogu prisustvovati iz sigurnosnih razloga.Prvostepenom presudom Haškog tribunala iz 2017. godine Mladić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, te osuđen na doživotnu kaznu zatvora.Mladić je na tu presudu uložio žalbu, ali je to učinilo i Haško tužilaštvo, tražeći da on bude proglašen krivim i za genocid počinjen u još šest općina 1992. godine.Prvobitno je iznošenje žalbi na prvostepenu presudu Mladiću bilo zakazano za 17. i 18. mart, ali je odgođeno zbog njegove operacije.

Mladić je operisan 28. marta ove godine, a ljekari su, kako je navedeno iz MMKS-a, zaključili da se on oporavlja dobro.Ranije je njegova Odbrana tražila odgodu žalbenog ročišta, o čemu je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) pisala, a jučer je odgođena i statusna konferencija koja je trebala biti održana 29. maja.Iznošenje žalbi na presudu Mladiću već je ranije odgađano zbog izmjena u Žalbenom vijeću koje će donijeti konačnu presudu. Prema ranijem planu, konačna presuda trebala je biti izrečena krajem ove godine.

(RTV Slon/BIRN)