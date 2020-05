Rok za plaćanje PDV-a ostaje do 10. u mjesecu

Iako privrednici, poslovna zajednica, ali i neki parlamentarci traže da se plaćanje poreza na dodatnu vrijednost s desetog u mjesecu pomjeri na kraj mjeseca, u Vijeću ministara BiH nema spremnosti ni da se razgovara o takvoj mogućnosti. Teško da će do kraja godine doći i do izmjena Zakona o PDV-u.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara, smatra da u ovom trenutku izmjene Zakona o PDV-u ne djeluju realno.

“Ti prijedlozi su dolazili sa mnogih strana, ali ću podsjetiti javnost da smo na početku ove godine razgovarali o mogućnosti pomjeranja plaćanja PDV-a. Tada smo rekli da to nije moguće jednokratno uraditi i to u trenucima kada smo procjenjivali da će rast BDP-a u BiH biti značajan. Svi makroekonomski pokazatelji u tom trenutku bili su jako dobri, ali smo rekli da to za sve nivoe vlasti nije prihvatljivo i da bi izazvalo preveliki šok. Nerealno je procjenjivati da se to može napraviti u trenutku kada svi budžeti imaju potrebu za dodatnim sredstvima, prije svega zbog zdravstvenog sektora, ali i pomoći privrednim subjektima. S druge strane, susreću se s gubicima od indirektnih poreza i još im pomjerite plaćanje PDV-a… Lično mislim da u ovom trenutku budžeti to ne bi uspjeli da izdrže”, kaže Tegeltija, prenosi Akta.

On kaže da je za izmjene Zakona o PDV-u potrebna saglasnost svih ministara finansija, entitetskih i Vijeća ministara, i da niko od njih u ovom trenutku nije iskazao spremnost da se donosi odluka o pomjeranju plaćanja PDV-a. Smatra da u ovom trenutku nije realno razgovarati ni o promjeni PDV stope.

“Nadam se da ćemo u drugoj polovini godine stabilizovati situaciju i da ćemo tada moći ući u priču koja se zove zakonodavne promjene. Ali, ako se i stvore ti uslovi, mislim da ćemo voditi dosta polemika o stopi PDV-a. Smatram da u ovom trenutku nije realno da ćemo u ovoj godini imati izmjenu Zakona o PDV-u, koja bi podrazumijevala promjenu stope”, ističe Tegeltija.

Mirsad Isaković, finansijski stručnjak i profesor na Ekonomskom fakultetu u Zenici, za “Nezavisne” ističe da je prije pandemije privreda tražila da se pomjeri plaćanje PDV-a na kraj mjeseca.

“To su čak tražili i u prošlom mandatu parlamenta BiH. Tražili su da se PDV naplaćuje ili na kraju mjeseca, ili po naplati fakture. U parlamentu su neki poslanici čak predlagali da to bude na kraju mjeseca bez obzira na naplatu, jer bi oko 30 dana iz tih sredstava bila finansirana privreda i time bi se BiH uskladila s EU”, kazao je Isaković.

Ističe da je očito da država unaprijed hoće pare, jer je u posljednje tri decenije uvijek bio nedostatak sredstava u budžetima i uvijek su se koplja lomila na privredi.

“Smatram da je pomjeranje plaćanja PDV-a svakako trebalo da bude u programu mjera zbog pandemije kako bi privrednici imali olakšice. Bilo bi sasvim logično da država pusti privredi da se oporavi na taj način, da joj da jedna širina u sredstvima koje privreda zaradi”, dodaje Isaković i naglašava da je to samo jedno od mogućih rješenja.

Ističe da je dosta razgovora bilo i o uvođenju diferencirane stope.

“Sada u ovim okolnostima vidimo da su osnovne životne namirnice, lijekovi i dječja hrana poskupjeli, a potrebno je da se smanji cijena jer je kupovna moć uništena. Te mjere bi sada dale pravi efekat”, objašnjava Isaković te prognozira da će država ispaštati prije ili kasnije to što sada ne želi da odgodi plaćanje PDV-a ili smanji stopu PDV-a, jer neće imati prihode na jedinstvenom računu onako kako se nada.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, kazao je da je ovo udruženje Vladi FBiH uputilo inicijativu da se pomjeri plaćanje PDV-a za kraj mjeseca, a onda je federalna vlada istu inicijativu uputila Vijeću ministara.

“To mora prvo proći Upravni odbor UIO, pa tek onda doći na Vijeće ministara, a UIO to nije ni razmatrala. Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući UO UIO, javno je rekao da je to neprihvatljivo, i da nikada nije ni stavljeno na dnevni red”, kazao je Smailbegović.

Dodaje da bi to bila velika pomoć privredi jer bi se na FBiH odnosilo oko 150 miliona KM koje bi privreda imala na raspolaganju u tih 20 dana.

“To bi umnogome pomoglo poslovnoj zajednici u momentu kada se firme bore sa likvidnošću i padom prometa”, rekao je Smailbegović.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, za “Nezavisne” je rekao da je dobro došla svaka marka koja bi bar privremeno ostala u džepovima poslodavaca.

“Sigurni smo da gospodin Tegeltija zna koji su mogući izvori finansiranja i mislim da ovdje nije samo u pitanju dobra volja, nego da li ima novca, s obzirom na to da bi za tu operaciju u budžetu, kako FBiH i RS, tako i institucija BiH, nedostajalo 240 miliona KM. Takva operacija je moguća ukoliko su institucije sposobne da obezbijede taj novac“, rekao je Trivić.

