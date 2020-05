Vremenska prognoza za naredne dane

Danas u jutarnjim satima na sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme. U ostaku zemlje sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne ili u večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući na jugozapadu Bosne i ponegdje u Hercegovini. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.

Utorak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, uglavnom poslije podne. Na sjeveroistoku Bosne je moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 14, na jugu do 18. Dnevna temperatura u Posavini i Krajini od 8 do 15, u ostaku Bosne do 21, a na jugu zemlje od 20 do 25 stepeni.

Srijeda: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 22 do 28 stepeni.

Četvrtak: Sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 9 do 16, u centralnim i istočnim područjima do 20, a u Hercegovini od 22 do 27 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

S druge strane, AccuWeather je za sljedećih sedam dana najavio sljedeću prognozu: