Vrijemenska prognoza za danas i naredne dane

Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme u istočnim i sjeveroistočnim područjima i u dijelu centralne Bosne. U ostatku zemlje umjerena naoblaka. U drugoj polovini dana će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom Bosne se očekuju pljuskovi i slaba grmljavina. Poslije podne slabiji lokalni pljuskovi su mogući na sjeveru, istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 25°C.

U petak, 29.05.2020., preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. Tokom cijelog dana širom Bosne će povremeno padati slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Moguća je i slaba grmljavina u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini se pljuskovi očekuju u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C.

U subotu, 30.05.2020., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima tokom cijelog dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C.

U nedjelju, 31.05.2020., prije podne sunčanije se očekuje na području Krajine i sjevera Bosne. U većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Na području Hercegovine tokom cijelog dana povremeno su mogući lokalni pljskovi. U Bosni se slaba kiša prognozira u večernjim satima i tokom noći na ponedjeljak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C.