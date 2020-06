Dajana Čolić: Situacija se maksimalno zakomplikovala, ali nećemo još nikakve dodatne mjere i restrikcije uvoditi

– Situacija se maksimalno dodatno zakomplikovala, jer na području Tuzlanskog kantona jedno vrijeme nismo imali nijedan aktivan slučaj – kaže na početku razgovora za Faktor ministrica zdravstva TK Dajana Čolić.

Na području Tuzlanskog kantona trenutno je aktivno 70 pozitivnih slučajeva na koronavirus, koji je, nažalost, “ušao” u rudnike, obdaništa te privatne firme.

– Otvaranje granica, znatno ublažavanje mjera, ali i slobodnije ponašanje građana koji preporuke kriznih štabova u velikoj mjeri nisu uvažavali u proteklim danima, dovelo je do znatnog širenja koronavirusa. Pozitivni slučajevi na koronavirus potvrđeni su među zaposlenicima Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, Domu zdravlja u Živinicama, ambulanti Dubrave, Rudnika mrkog uglja Banovići, Rudnika Đurđevik, Rudnika soli u Tuzli, Rudnika Kreka… Vjerovatno je tome doprinio i dolazak građana izvan Bosne i Hercegovine za koje ne znamo jesu li pozitivni ili nisu, jesu li bili u kontaktu sa pozitivnim osobama – govori Čolić.

I pored brojnih problema nastalih s razvojem novih klastera, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona ističe da sve još drže pod kontrolom.

– Ovo je nešto sa čime smo se susreli i tokom prvog vala i sa čime ćemo se boriti u narednom periodu. Ekipe su na terenu, prikupljaju podatke, uzimaju uzorke, rade se testiranja u Zavodu za mikrobiologiju Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla. Ekipe Zavoda za javno zdravstvo sve prate i zajedno donosimo odluke šta i kako dalje raditi. Ono što moram da naglasim je da nećemo nikakve dodatne mjere i restrikcije uvoditi u smislu obustavljanja rada bilo kakvog privrednog subjekta, ugostiteljskog objekta ili nešto slično. To nam nije namjera. Jedino ako dođemo u situaciju da nam se toliko otme kontroli pa da smo prinuđeni da to uradimo zbog zdravlja naših građana. Trenutno nam to nije u cilju, niti ćemo to raditi – kaže Čolić koja dodaje da je za odluku o zatvaranju pojedinih vrtića saznala iz medija i da ju je donio sanitarni inspektor.

Ona ističe da je na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla veliki broj uzoraka.

– Brzina testiranja zavisi od aparature kojom raspolažu. Krizni štab ćemo vjerovatno održati za vrijeme vikenda, zavisno od rezultata u naredna dva dana. U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom donijet ćemo odluke šta i kako dalje. Da naglasim, restriktivne mjere koje planiramo da poduzmemo odnosit će se na pojačan rad inspekcijskih organa unutar zatvorenih javnih prostora, gdje je po naredbama obavezno nošenje zaštitnih maski i održavanje socijalne distance. U tom dijelu ćemo djelovati jer su se svi opustili. Malo ko da nosi maske unutar tržnih centara i zatvorenih prostora. Tuzlanski aerodrom ostaje otvoren. I na kraju bih poručila svima: “Čuvajte se i nosite maske” – kaže ministrica zdravstva TK.

