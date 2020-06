Danas sunčano, za vikend oblačno sa kišom

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 11 do 17, na jugu od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni.

Tokom vikenda, u našoj zemlji se očekuje umjereno oblačno vrijeme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Sutra će biti sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslijepodne u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa kišom, pljuskovima i i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 19 do 25, u Hercegovini do 27 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.