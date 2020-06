Do četvrtka u BiH oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom

Sutra će, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne padavine u Hercegovini, Krajini i na zapadu Bosne, a poslije podne i tokom noći u većini područja. Vjetar u Bosni slab promjenljivog smjera, a u Hercegovini umjeren jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na sjeveru do 22, a dnevna od 19 do 25 °C.

U utorak oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni.

I u srijedu će biti oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom poslije podne ili tokom noći. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28 stepeni.