Do kraja mjeseca nestabilne vremenske prilike

U Bosni i Hercegovini se u narednih 15 dana nastavlja razdoblje nestabilnih vremenskih prilika. Narednih dana, uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom, koji će biti češći u centralnim i sjevernim područjima Bosne i Hercegovine doći će i do pada temperature zraka.Osvježenje će se osjetiti i na krajnjem jugu zemlje. U drugom dijelu sedmice uz lagani rast temperature zraka očekuje se i nešto stabilnije vrijeme, iako će i dalje postojati uslovi za popodnevne pljuskove.

Jutarnje temperature zraka u naredna dva dana u Bosni varirat će od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni će biti između 18 i 23, u Hercegovini do 25 stepeni celzija.

U drugom dijelu sedmice jutarnje temperature će biti od 13 do 18 stepeni u Bosni do 22 stepena u Hercegovini, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni celzija.

Od ponedjeljka 22. juna prema trenutnim sinoptičkim kartama očekuje se promjenjivo vrijeme sa čestim izmjenama sunčanih perioda i perioda s kišom i pljuskovima.

Više kiše moguće je u prvom dijelu sedmice u centralnim i zapadnim područjima. Pred kraj prognoziranog perioda uz duža sunčana razdoblja prognoziraju se i više temperature zraka.

Minimalne temperature zraka varirat će između 13 i 19 stepeni u Bosni, do 21 stepen u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 24 i 30 stepeni celzija. KLIX