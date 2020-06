Drastičan pad cijena turističkog smještaja u Hrvatskoj

Situacija u Hrvatskoj što se tiče rezervisanja privatnog smještaja je poprilično loša, rekli su iz Udruženja iznajmljivača za Index.hr, a istovremeno cijene privatnih apartmana i kuća za odmor nikad nisu bile niže.Cijene su u odnosu na prošlu godinu drastično niže. Koliko je prošle godine koštao najjeftiniji apartman u predsezoni – 40 eura, upravo toliko ove godine u predsezoni košta najskuplji.

Cijene apartmana u 2019. za pred i posezonu kretale su se od 40 do 100 eura, dok su u sezoni bile od 60 do 200 eura.

Ove godine se od 25 do 40 eura kreću cijene apartmana u pred i posezoni, dok se u sezoni kreću od 45 do 70 eura. Najskuplje što pronašli novinari bila je jedna cijela kuća za odmor i to s bazenom koja u sezoni košta 114 eura po danu.

Ove godine apartman na Pagu u kojem se može smjestiti pet osoba, u predsezoni stoji 25 eura, u sezoni 50, dok je cijena u posezoni 30 eura.

Kakve su cijene apartmana ovog ljeta

Apartman za dvije osobe u Sukošanu do 30. juna za 7 noći košta 1.300, a za 4 osobe 2,300 kuna. Nalazi se 100 metara od plaže. U sezoni je cijena apartmana 45 eura po danu, a u posezoni 25 eura.

Apartman s dvije spavaće sobe u Šibeniku u predsezoni ove godine košta 35 eura, a u sezoni 45 eura.

Na Krku kuća za odmor na dvije etaže s 3 spavaće sobe te bazenom u predsezoni i posezoni stoji 48 eura, dok je u sezoni cijena 114 eura. Studio apartman u Zadru iznajmljuje se u predsezoni i posezoni za 40 eura dnevno, dok je u sezoni cijena 55 eura.

Studio apartman u Novom Vinodolskom stoji u predsezoni 30 eura po danu, u sezoni 40 eura.

Apartman za 2 do 6 osoba u Zatonu se u predsezoni renta po 30 eura dnevno, a u sezoni po 45 eura.

Na Hvaru se apartman, također za 2 do 6 osoba, iznajmljuje u predsezoni i posezoni po 40 eura, dok mu je u sezoni cijena 70 eura.

Jednosoban apartman za dvije osobe u centru Makarske u pred i posezoni stoji 25 eura po danu, a u sezoni 50 eura.

Kolike su bile cijene lani?

Apartman za tri osobe u Pirovcu u predsezoni i posezoni stoji 40, a u sezoni 50 eura. Veći apartman u koji može stati do 5 osoba s dvije kupaonice, u predsezoni i posezoni košta 60, a u sezoni 70 eura.

S druge strane 2019. godine su cijene apartmana u sezoni iznosile i do 200 eura po danu. Toliko je koštao apartman za četvero u Betini na Murteru. Cijena je u pred i posezoni bila 100 eura. Apartman u Biogradu na Moru za četiri osobe lani je u predsezoni koštao 60, a u sezoni 80 eura.

Dvosoban apartman u Omišu lani je u predsezoni stajao 50, a u sezoni 100 eura. Apartman s tri spavaće sobe je u Baškoj Vodi lani koštao 80 eura u predsezoni i posezoni, u sezoni 130 eura. Apartman za dvoje je lani u Vodicama koštao 50 eura u pred i posezoni, dok mu je u sezoni cijena iznosila do 80 eura.

No, unatoč tome što su ove godine cijene znatno niže nego lani, Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma pri HGK, za Index.hr je istaknula da buking u privatnom smještaju ide jako loše. (KLIX)