Građani TK uglavnom poštuju naredbe nadležnih organa

Zbog pogoršane epidemiološke situacije na području TK, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u posljednje vrijeme vrše pojačan inspekcijski nadzor u vezi primjene i poštivanja preporuka i naredbi Zavoda za javno zdravstvo FBiH, koje se odnose na korištenje higijenskih sredstava u svakodnevnoj upotrebi, kao i nošenja maski u zatvorenom prostoru. Inspekcijske aktivnosti usmjerene su na mjesta pojačane frekvencije građana poput većih tržnih centara, ugostiteljskih objekata i prodavnica, kako bi se utvrdilo koliko građani poštuju preporuke i naredbe. Prema izvještaju sa terena građani su u velikoj mjeri odgovorni i poštuju preporuke i naredbe nadležnih, a za nepoštivanje istih, kazne su sljedeće:

”Kada su u pitanju kazne za nepoštovanje odluka i preporuka Zavoda za javno zdravstvo one iznose za fizička lica od 200 do 2000 KM, dok je za pravna lica kazna iznosi od 2000 do 10 000 KM. Želim istaći činjenicu da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, nema namjeru izdavati prekršajne naloge i time dodatno opteretiti poslovne subjekte, koji obitavaju na području TK i pozivamo i građane i naše subjekte, koji su u našoj nadležnosti da primjenjuju prpeoruke i naredbe štabova, kako bi izbjegli nerazumijevanje između inspekcijskog organa i njih, odnosno da se sami ne dovedu u situaciju da naši inspektori moraju poduzeti represivne mjere”, kazao je Amel Mehanović, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Izvor: RTV Slon