Još danas sunce, od sutra ne zaboravljajte kišobran

Danas u Bosni i Hercegovini bit će sunčano vrijeme. Očekuje se slab vjetar do umjeren zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnje temperature kretat će se od 12 do 18 stepeni, na jugu do 21, dok će najviša dnevna temperatura zraka biti od 24 do 30 stepeni.

Početak sedmice

Već idućeg dana, u nedjelju 14. juna, stiže nestabilno vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne padavine uglavnom na zapadu Bosne i ponegdje u Hercegovini, a poslije podne i dio večeri u većini područja. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna bit će od 24 do 29 stepeni.

I početak nove sedmice počet će kišom. Tako će u ponedjeljak, 15. juna, u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne naoblačenje praćeno kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 25, na jugu do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su povoljne. Prijepodnevni sati bit će ugodniji, ali bi, zbog porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika moglo doći do djelimičnog jačanja tegoba.

Osjetljivim osobama preporučuje se suzdržavanje od težih aktivnosti u drugom dijelu dana. Sa obzirom na duže sunčane intervale, neophodno je povesti računa o zaštiti od UV zračenja.