Ministar Božinović: Hrvatska sutra ukida samoizolaciju za građane BiH

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović najavio je otvaranje granica sa Bosnom i Hercegovinom, a odluka bi mogla biti donesena već u utorak.

Riječ je o ukidanju obvezne dvosedmične samoizolacije za one koji dolaze iz naše zemlje.

“Vjerovatno ćemo u određenoj mjeri liberalizirati režim prelaska granice, i kad su u pitanju državljani Evrospke i naše susjedne zemlje. To će značiti ulazak u Hrvatsku na način da se svi koji ulaze pridržavaju epidemioloških mjera, više ne bi značilo obavezu samoizolacije za one koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Očekujem to najkasnije sutra”, rekao je Božinović, a prenosi portal Index.hr.

Podsjetimo, u jeku ljetne sezone, posebno imajući u vidu svježe popuštene mjere ograničenja nakon vrhunca pandemije koronavirusa, zvanični zagreb odlučio je građanima BiH uvesti dvosedmičnu izolaciju po ulasku u Hrvatsku.

Odluka je donesena 24. juna, a na snagu je stupila u ponoć 25. juna. Ukoliko se Božinovićeve riječi obistine, građani BiH bi u Hrvatsku bez problema mogli najdalje 1. jula. KLIX