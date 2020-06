Nema mjesta panici, virus je među nama ali je izgubio potentnost

Aida Pilav, predsjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS kazala je da nema mjesta panici zbog povećanja broja oboljelih od koronavirusa, ali da je potreban oprez.

„Posljednji slučaj je zabilježen 14.05., i onda smo imali jedan miran period i početkom 6. mjeseca je došlo do novih slučajeva ali je tada došlo do popuštanja mjera. Od 11. do 21.06. zabilježen je najveći broj zaraženih. U KS je trenutno 116 aktivnih slučajeva”, kazala je Pilav.

Broj novozaraženih je veći od broja izliječenih i to je poruka našim građanima.

“Preporuka je nošenje zaštitne opreme, držanje fizičke distance, dezinfekcija. Ne smatramo da je situacija alarmantna da bi bile uvedene neke restriktivne mjere. Virus cirkulira u regionu i jedna od sugrađanki je došla autobusom iz Švedske, dvije iz Hrvatske, dva izvora zaraze iz Srbije. Virus ne poznaje granice i prolazi između zemalja”, kazala je Pilav.

Ona je dodala da je ohrabrujuće što je virus izgubio svoju potentnost.

“Svi pacijenti su sa lakšim kliničkim slikama na KCUS-u”, dodala je.

Podsjetila je da je za vikend donesena privremena mjera zabrane posjete socijalno-zdravstvenim ustanovama.

Kada je riječ o zaraženim u Skupštini KS Pilav je rekla da se radi epidemiološka obrada, virus je među nama i moramo se navikivati”, kazala je Pilav.

Patria