Pogoršana epidemiološka situacija u TK: 17 novozaraženih

Epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu je pogoršana! Pokazuju to i rezultati testiranja u posljednja 24 sata – pa je evidentirano 17 novozaraženih u našem kantonu. Trenutno su 44 osobe aktivno zaražene. Do sada je testirano 10.245 osoba. Najviše zaraženih je u klasteru u Živinicama u Mjesnoj zajednici Suha, 29 zaraženih. Od početka pandemija do danas 130 osoba je zaraženo COVID-19.

Ministrica zdravstva TK podsjetila je građane da je na snazi naredba Krizog štaba po kojoj su obavezni nositi zaštitne maske u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom prostoru ukoliko se ne može postići distanca od najmanje 1,5 metara između osoba.

“Apelujem na građane da nose maske, a na poslodavce da im radnici nose zaštitnu opremu. Mi se nećemo libiti da predložimo i stavimo na snagu mjere, ako se nastavi pogoršanje epidemiološke slike”, poručila je ministrica.