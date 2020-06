Stanje na putevima u BIH

Povoljni vremenski uvjeti i slabiji promet vozila karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Tokom dana očekujemo pojačan promet vozila prema aktuelnim izletištima.

Na magistralnom putu Srebrenik-Orašje obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjerena su obilaznicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen i u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se dvosmjerno. Od 21 sati do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

U toku su radovi na sanaciji mosta na petlji Blatuša kod Zenice, zbog čega je za saobraćaj zatvorena traka za izlaz iz naselja Blatuša (Zenica) prema Sarajevu.

Zbog radova na sanaciji mosta u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog radova na sanaciji mosta preko rijeke Tinje, u mjestu Drenik (na putu Srebrenik-Šićki Brod), saobraća se naizmjenično,jednom trakom (postavljeni semafori). Radovi na sanaciji mosta izvode se i preko rijeke Ljubine, na magistralnom putu Olovo-Semizovac. Za vrijeme radova u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini, gdje se vozila propuštaju naizmjenično.

Na magistralnom putu Livno-Kamensko na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila (postavljeni semafori).

Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Gradina pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH. Zbog radova u Crnoj Gori zatvoren je granični prijelaz Deleuša (BiH)-Vraćenovići (CG), saopćeno je iz BIHAMK-a.