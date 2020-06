U BiH oblačno sa kišom, za TK upaljen žuti meteoalarm zbog grmljavine

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom.

U jutranjim satima moguća je kiša u jugozapadnim područjima, a tokom dana u većem djelu zemlje moguća je kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne postupan prestanak padavina, a krajem dana i smanjenje oblačnosti.

Vjetar će biti slab do umjeren u sjevernim područjima zapadnog smjera, a u ostalim djelovima jugo.

Za područje TK upaljen je žuti meteoalarm zbog grmljavine.

Jutarnja temperatura će iznositi od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu i sjeveru do 26 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.