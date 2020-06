U BiH u naredna tri dana oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima

U Bosni i Hercegovini se u naredna tri dana očekuje oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u nedjelju će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima u Bosni. U centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne očekuju se obilnije padavine (od 30 do 50, lokalno do 70 l/m2.). Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 19, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu od 20 do 26 stepena.

U ponedjeljak, oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima u Bosni. U Hercegovine su mogući slabi lokalni pljuskovi. Obolnije padavine se očekuju u centralnoj, istočnoj i sjeverozapadnoj Bosni,od 30 do 60, lokalno do 80 l/m2. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu od 21 do 26 stepena.

U utorak, pretežno oblačno vrijeme. Povremeno kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u dijelovima centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu od 21 do 26 stepena.

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Gradačac 138, Tuzla 10, Bosanski Novi 7, Bijeljina, Bileća, Doboj, Srebrenica 1